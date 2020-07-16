Синдром хронической усталости: причины, симптомы, профилактика

По оценкам Всемирной организации здравоохранения более 2,5% жителей планеты страдают синдромом хронической усталости.

Быстрый ритм жизни, проблемы на роботе, недосып – то, с чем очень часто сталкиваются многие люди.

Иногда стресс приводит к упадку сил, мы чувствуем себя уставшими, пропадает желание что-то делать. Если такие ощущения сохраняются даже после отдыха, есть вероятность, что стресс перерос в синдром хронической усталости. Специалисты Киевского городского центра общественного здоровья рассказали об этом состоянии.

Возможные причины хронической усталости:

вирусные инфекции;

патология иммунной системы;

гормональные нарушения.

Синдром хронической усталости проявляется по-разному, поэтому его очень трудно диагностировать.

Симптомы синдрома хронической усталости:

усталость, которая отличается от обычной усталости (длится 6 месяцев), не проходит даже после длительного отдыха;

ухудшение памяти и снижение концентрации, внимания;

плохой сон, не приносящий чувства отдыха, депрессия;

частые или постоянные пульсирующие головные боли без веских причин;

боль в мышцах при малейшей физической активности;

увеличенные и болезненные лимфоузлы в области шеи и подмышек.

Профилактика:

отдых;

физическая активность;

здоровый сон (6-8 часов);

нормализация психоэмоционального фона (техники релаксации, ароматерапия, арттерапия, сеансы медитации).

Синдром хронической усталости – это не смертельно, однако он существенно снижает качество жизни и может привести к серьезным нарушениям иммунной системы. Поэтому не перенапрягайтесь и будьте здоровы! “, – пояснили медики.