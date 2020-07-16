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Синдром хронической усталости: причины, симптомы, профилактика

17.07.2020

По оценкам Всемирной организации здравоохранения более 2,5% жителей планеты страдают синдромом хронической усталости.

Быстрый ритм жизни, проблемы на роботе, недосып – то, с чем очень часто сталкиваются многие люди.

Иногда стресс приводит к упадку сил, мы чувствуем себя уставшими, пропадает желание что-то делать. Если такие ощущения сохраняются даже после отдыха, есть вероятность, что стресс перерос в синдром хронической усталости. Специалисты Киевского городского центра общественного здоровья рассказали об этом состоянии.

Возможные причины хронической усталости:

  • вирусные инфекции;
  • патология иммунной системы;
  • гормональные нарушения.

Синдром хронической усталости проявляется по-разному, поэтому его очень трудно диагностировать.

Симптомы синдрома хронической усталости:

  • усталость, которая отличается от обычной усталости (длится 6 месяцев), не проходит даже после длительного отдыха;
  • ухудшение памяти и снижение концентрации, внимания;
  • плохой сон, не приносящий чувства отдыха, депрессия;
  • частые или постоянные пульсирующие головные боли без веских причин;
  • боль в мышцах при малейшей физической активности;
  • увеличенные и болезненные лимфоузлы в области шеи и подмышек.

Профилактика:

  • отдых;
  • физическая активность;
  • здоровый сон (6-8 часов);
  • нормализация психоэмоционального фона (техники релаксации, ароматерапия, арттерапия, сеансы медитации).

Синдром хронической усталости – это не смертельно, однако он существенно снижает качество жизни и может привести к серьезным нарушениям иммунной системы. Поэтому не перенапрягайтесь и будьте здоровы! “, – пояснили медики.

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