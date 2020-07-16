Синдром хронической усталости: причины, симптомы, профилактика

По оценкам Всемирной организации здравоохранения более 2,5% жителей планеты страдают синдромом хронической усталости.
Быстрый ритм жизни, проблемы на роботе, недосып – то, с чем очень часто сталкиваются многие люди.
Иногда стресс приводит к упадку сил, мы чувствуем себя уставшими, пропадает желание что-то делать. Если такие ощущения сохраняются даже после отдыха, есть вероятность, что стресс перерос в синдром хронической усталости. Специалисты Киевского городского центра общественного здоровья рассказали об этом состоянии.
Возможные причины хронической усталости:
- вирусные инфекции;
- патология иммунной системы;
- гормональные нарушения.
Синдром хронической усталости проявляется по-разному, поэтому его очень трудно диагностировать.
Симптомы синдрома хронической усталости:
- усталость, которая отличается от обычной усталости (длится 6 месяцев), не проходит даже после длительного отдыха;
- ухудшение памяти и снижение концентрации, внимания;
- плохой сон, не приносящий чувства отдыха, депрессия;
- частые или постоянные пульсирующие головные боли без веских причин;
- боль в мышцах при малейшей физической активности;
- увеличенные и болезненные лимфоузлы в области шеи и подмышек.
Профилактика:
- отдых;
- физическая активность;
- здоровый сон (6-8 часов);
- нормализация психоэмоционального фона (техники релаксации, ароматерапия, арттерапия, сеансы медитации).
Синдром хронической усталости – это не смертельно, однако он существенно снижает качество жизни и может привести к серьезным нарушениям иммунной системы. Поэтому не перенапрягайтесь и будьте здоровы! “, – пояснили медики.