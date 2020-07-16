Лукашенко: У Конституції треба прописати, що президентом можна стати тільки після служби

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що в новій Конституції треба прописати, що президентом можна стати тільки після служби в армії. Про це глава держави заявив 16 липня під час відвідування 103-ї Вітебської окремої гвардійської повітряно-десантної бригади. Сюжет показали у вечірньому випуску новин на телеканалі ОНТ.

Президент заявив, що «ті, хто просяться у владу, виявляється, пороху не нюхали».

— Нам треба аж до Конституції записати визначення, щоб на посаду президента не міг претендувати людина, який не служив в армії. Який він головнокомандувач, якщо не знає, що таке армія. Буде рот раскрывши ходити, ти йому локшини на вуха навішаєш, скажеш СВД, а він подумає, що танк. Не служив в армії, значить, тебе там бути не повинно, — заявив президент.

— Якщо жінка буде претендувати, ми заздалегідь її відправимо в Вітебську бригаду, щоб вона була підготовленою і могла відрізнити БТР від танка, БМП і так далі, — сказав він.

За словами президента, зараз розробляється закон про державну службу: «Ми хочемо державних службовців довести до рівня військових. А чим держслужба відрізняється? Часом вона навіть важливіше».

Питання внесення змін до Конституції обговорюється близько двох років. У минулому році Олександр Лукашенко пояснив, які правки хотів би бачити в ній:

— Обмежити повноваження президента — як вони (члени Конституційного суду. — Прим. TUT.BY) це бачать. Нам доведеться підсилювати інші гілки влади — виконавчу, законодавчу. Може, після серйозного аналізу потрібно буде щось зробити по виборчій системі: вводити пропорційну систему або зупинитися на мажоритарній, — сказав Лукашенко.

Під час торішнього послання народу і парламенту Лукашенко заявив, що не хотів би залишати своєму наступникові Конституцію з такими сильними президентськими повноваженнями.

У травні цього року глава держави заявив, що «у нас Конституція не під жінку». Пізніше президент пояснив, що мав на увазі: «У нас Конституція така, що навіть мужику важко нести цю ношу. А якщо її завантажити на жінку, вона завалиться, бідолаха».