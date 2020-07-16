Австрія виступила проти планів США накласти санкції на «Північний потік 2»

Міністерство закордонних справ Австрії відкинув плани США накласти екстериторіальні санкції на газопровід «Північний потік 2».

Про це прес-служба австрійського МЗС 16 липня написала в Twitter.

У середу держсекретар США Майк Помпео повідомив, що Держдеп опублікував свої рекомендації в межах закону про протидію Росії через санкції, включивши в документ «Північний потік 2» і другу нитку «Турецького потоку». Це ставить під загрозу американських санкцій інвестиції та інші активи, що пов’язані з російськими експортними газопроводами, що й викликало негативну реакцію Вени.

“Австрія категорично відкидає плани США накласти екстериторіальні санкції проти будівництва “Північного потоку 2”. Ми покладаємося на прямий діалог між партнерами, а не на односторонні заходи», — написала прес-служба МЗС Австрії в мікроблозі.