З’явилося відео зіткнення автомобіля і мопеда на перехресті в Києві

Вдень у четвер, 16 липня, у Києві на перехресті вулиці Мечникова і бульвару Лесі Українки сталося ДТП. Зі слів заявника в поліцію, сталося зіткнення автомобіля Toyota та мопеда SYM. Водій авто проїхав на заборонний сигнал світлофора та скоїв наїзд на мотоцикліста. Патрульні оформили відповідний протокол.

Медики оглянули 27-річного водія мопеда, у нього не виявили істотних тілесних ушкоджень. Про це повідомляє Київ Оперативний.

Завдяки інформації, отриманої від патрульних, які стежать за безпекою міста за допомогою камер відеоспостереження, попередньо встановили, що водій Toyota здійснив рух на заборонний сигнал світлофора.

Інспектори склали на керівника Toyota протокол за ст 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) Купап.

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