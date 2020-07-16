Лукашенко запропонував заборонити не служили в армії претендувати на пост президента

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який перебуває з візитом у Вітебській області, відвідав там 103-ю Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду. Військовим він заявив, що кандидат на перший пост у державі повинен обов’язково служити в армії.

Його слова наводить прес-служба на офіційному сайті.

Олександр Лукашенко зазначив, що зараз йде робота над новим законом про державну службу.

«Ми хочемо державних службовців довести до рівня військових. А чим держслужба відрізняється? Часом вона навіть важливіше. Вони ж хочуть командувати армією, тому держслужба повинна бути відповідна», — сказав Лукашенко.

Не менш серйозні вимоги, на його думку, повинні пред’являтися і до посту президента. Він запропонував, щоб в новій Конституції було прописано ще одна вимога до тих, хто збирається зайняти вищий державний пост: президентом може бути тільки громадянин Білорусі, який відслужив в армії.

«У нас просяться у владу, а вони пороху не нюхали. Нам треба аж до Конституції записати, щоб на посаду президента не міг претендувати людина, який не служив в армії. Який він головнокомандувач, якщо не знає, що таке армія? Буде рот раскрывши ходити, ти йому локшини на вуха навішаєш, скажеш СВД (снайперська гвинтівка Драгунова — Ред.), а він подумає, що танк. Не служив в армії — значить, тебе там (на президентській посаді — Ред.) бути не повинно», — заявив Лукашенко.

«Якщо жінка буде претендувати, ми заздалегідь її відправимо в Вітебську бригаду, щоб вона була підготовленою і могла відрізнити БТР від танка, БМП і так далі», — жартома додав глава держави.