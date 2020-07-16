США зруйнували нафтовий ринок союзника Росії

Видобуток нафти у Венесуелі, яка є лідером по запасам сировини, впала до 75-річного мінімуму, а санкції США продовжують завдавати шкоди експорту країни. Про це пише Bloomberg.

Державна нафтова компанія країни Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) знизила свої оцінки видобутку до 374 тисяч барелів на день, тобто до рівня 1945 року. Зниження є результатом санкцій США, які налякали більшість світових покупців венесуельської нафти. З-за цього союзник Росії зіткнувся з переповненням сховищ і закриттям родовищ по всій країні.

Експорт сирої нафти з Венесуели впав у травні до рекордно низьких показників з 1947 року, пише ТАСС. У щомісячному обчисленні він впав на 56 відсотків, в річному — на 66 відсотків, що призвело до руйнування нафтового ринку країни.

Більшість (75 відсотків) поставок призначалися для Китаю, а також для Куби, Малайзії та Іспанії. Спад експорту, на думку експертів, був спровокований відмовою мексиканських компаній від венесуельської нафти. На початок червня в країні залишилася лише одна працююча бурова установка.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив 15 червня, що готовий продавати бензин Венесуелі в якості гуманітарної жесту, незважаючи на санкції США. Країна Південної Америки зіткнулася з проблемою нестачі палива після багатьох років неефективного управління виробничою і переробною інфраструктурою.

В кінці травня Венесуела почала продавати свою нафту через таємничу мексиканську компанію Libre Abordo, про яку гравці ринку нічого не чули. Фірма стала одним з найбільших покупців венесуельської нафти з контрактами на 32 мільйона барелів.