72-річного пенсіонера, який заперечував розпад СРСР, судять за екстремізм

«Ви ж бачили Володимира Миколайовича [Безхлібний]: він – інвалід, кілька років тому потрапив в аварію, ходить з паличкою, не смішно самим органам нашим його в захопленні влади підозрювати? Або їм більше нічим зайнятися?»

В Омську на 72-річного інваліда Володимира Безхлібний завели справу про екстремізм. Пенсіонер заперечував розпад СРСР і був головою омського «виконкому Ради народних депутатів РРФСР».

Суд відправив пенсіонера під домашній арешт за Організацію екстремістського співтовариства». За версією ФСБ, Безхлібний готував «збройне захоплення влади».

«Заступник начальника Слідчого відділу УФСБ майор Волков впевнено заявив у суді: “Доказову базу уявимо”», – розповів виданню соратник Безхлібний Володимир Жигалін, також фігурує в постанові слідства як координатор «екстремістської організації» в приміському селі Красноярка.

«Ви ж бачили Володимира Миколайовича [Безхлібний]: він – інвалід, кілька років тому потрапив в аварію, ходить з паличкою, не смішно самим органам нашим його в захопленні влади підозрювати? Або їм більше нічим зайнятися?» – додав Жигалін.

Кадр відео YouTube

За словами родичів Безхлібний, у нього вдома пройшли обшуки, у ході яких вилучили всю наявну в будинку техніку – комп’ютер, телефони, документи (паспорт радянського зразка: суспільник на російський його не міняв), «державні друку РРФСР і інші важливі державні документи».

Обшуки також пройшли у п’яти соратників Безхлібний і в двох омських офісах руху.

«Прийшли двоє в чорному, з автоматами, з ними співробітник ФСБ, поліцейський, привели з собою двох понятих. Налякали мого шестирічного онука, бабусю – їй 90 років, ветеран тилу, має багато радянських грамот, нагород», – розповів Володимир Жигалін.

Інша прихильниця Безхлібний Лариса Хруцкая розповіла, що під час обшуку була вже на роботі.

«Подзвонили з невідомого номера: – У вас вдома йде обшук. – Який обшук? У мене чоловік – інвалід другої групи, доньці 16 років, а там – автоматники в чорних масках. Вона 4 години пролежала, накрившись ковдрою від страху, потім-добу прийти в себе не могла».

«Я прочитала у постанові перший абзац – про те, що Безхлібний готує збройне захоплення, далі маячня це читати не стала, – розповіла Хруцкая. – Він, до речі – голова не тільки виконкому, але і суспільства “Соціальна турбота” за сумісництвом. Ми – люди мирні, не опозиція, просто прихильники СРСР… Просила їх: смартфон хоча б залиште мені він потрібний для зв’язку з сім’єю, у мене немає грошей купувати новий. Ні, все забрали – поскидывали у свої мішки: комп’ютер, флешки, телефони, документи по будинку, які до справи взагалі не ставляться».

«Президія Верховної Ради РРФСР» опублікував у своєму друкованому органі «протест» на дії силових органів Омської області, який «спрямований всьому світовому співтовариству».