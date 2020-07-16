Ученые обнаружили опасный разлом в Гималаях

Речь идет об открытии, которое сопряжено с риском катастрофического землетрясения.

Геологическая разведка, которую сотрудники Альбертского университета (Канада) произвели в юго-восточной части Непала, показала, что в этом районе существует опасный разлом, способный спровоцировать сильнейшее землетрясение. Об этом пишет портал PNAS.org.

Ученые производили разведку с целью обнаружения нефтяных месторождений, но обнаружили кое-что другое. Выяснилось, что фронт тектонического движения Гималайского горного хребта расположен на сорок километров южнее, чем считалось до сих пор. Это указывает на более обширную зону деформации Гималаев, чем предполагалось.

“Сейсмические профили, которые мы сформировали во время экспедиции по поиску нефти, указали на существование опасного разлома. Речь идет об открытии, которое сопряжено с риском катастрофического землетрясения”, — говорит Джон Уолдрон, один из участников исследования.

Уолдрон добавил, что под значительной частью изученного района находится практически горизонтальный разлом, который может проскользнуть и спровоцировать очень мощное землетрясение. В районе Непала, где отмечается высокая сейсмическая нестабильность, произошло два серьезных землетрясения в последние двадцать лет — суммарное число их жертв составило 360 тысяч человек.

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