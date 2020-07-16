Мінкульт заборонив Тігіпко будувати 33-поверхівку висотку в центрі Києва

Міністерство культури відмовило ТОВ “Виолия” погодження історико-містобудівного обґрунтування на будівництво 115-метрової висотки біля станції метро “Палац Україна”. Компанія спільно з ТОВ “Пірит” Сергія Тігіпко має намір побудувати на вул. Антоновича, 136-138 33-поверховий житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями.

Про відмову в погодженні історико-містобудівного обґрунтування KV стало відомо з повідомлення на сайті Мінкульту.

За інформацією “Наші гроші”, компанія ТОВ “Пірит” (*) отримувала ділянка за вказаною адресою для будівництва офісного центру. Разом з тим у січні цього року Департамент містобудування КМДА видав фірмам містобудівні умови і обмеження, якими дозволили будувати на ділянці “багатофункціональний комплекс”, а за фактом — житлову висотку.

Оскільки вул. Антоновича — це центр Києва, то існує обмеження по висоті. Генплан забороняє будівництво вище 27 м, а висота майбутнього майбутнього будинку — 115 м (33 поверхи). На це питання по висоті і вирішував Мінкульт.

Нагадаємо, що компанія “Пірит” намагається також погодити в Мінрегіоні відхилення від державних будівельних норм.

Засновником ТОВ “Пірит” є кіпрська компанія “Девисал Лімітед”, кінцевим бенефіціарним власником якої є Сергій Тігіпко — колишній віце-прем’єр-міністр і міністр соціальної політики України (2010-2012 років).

Разом з цією фірмою містобудівні умови і обмеження на проект отримувало також нещодавно створене ТОВ “Виолия” (**), засновниками якого є Максим Кузьменко та Ольга Травнева.

Раніше KV писала, що 15 листопада компанія «Эвинз лімітед» з групи «ТАС», кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко, підписала документи про придбання ПРАТ «Завод «Кузня на Рибальському» в Києві з інвестфондами «Прайм Ессетс Капітал» і «ВІК», акціонерами яких є відповідно Президент Петро Порошенко і нардеп Ігор Кононенко.