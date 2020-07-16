Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Кремлі заявили, що РФ не має ніякого відношення до спроб вкрасти дані про вакцину від COVID-19

17.07.2020

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має ніякого відношення до спроб зламати фармкомпанії і дослідницькі центри у Великобританії.

“Ми не володіємо інформацією, хто міг зламувати фармкомпанії і дослідницькі центри у Великобританії. Можемо сказати одне — Росія не має до цих спроб ніякого відношення. Ми не прийнятний подібні звинувачення, рівно, як і чергові голослівні звинувачення у втручанні у вибори 2019 року”, — сказав Дмитро Пєсков.

Читайте також:   З липня в Україні почнуть діяти нові правила розслідування нещасних випадків на виробництві
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *