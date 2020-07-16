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Танкер, який привіз американську нафту білорусам, завантажився російським паливом для США

17.07.2020

Танкер, привезший американскую нефть белорусам, загрузился российским топливом для США

Танкер, який доставив партію нафти із Сполучених Штатів в Білорусь, тримає шлях назад з російською нафтою на борту. За інформацією порталу Vesselfinder, нефтеналивное судно NS Captain 5 червня доставило в Клайпеду паливо з міста Порт-Артур в США. 77 тис. тонн нафти далі було відправлено залізницею на нафтопереробні підприємства Білорусі.

Після цього судно, яке перебуває у власності «Севкомфлота» Росії, почало рух у бік російського нафтового терміналу в Усть-Лузі і 9 червня відпливло у напрямку до Північній Америці з нафтою з РФ. В кінці червня танкер повинен прибути до Багамських островах – там знаходиться база нафти пропускною здатністю 26 мільйонів барелів.

За даними навігаційних порталів, до кінця місяця берегів США досягнуть ще 10 танкерів з сировиною з Росії – загальний обсяг вантажу нафти оцінюється в 9 мільйонів барелів. Це майже вдвічі більше, ніж було доставлено в березні цього року.

Мінськ закупив 77 млн барелів нафти зі США, раніше нафтопродукти в країну також доставлялися з Саудівської Аравії і Норвегії. Білорусь вперше за десять років здійснює такі масштабні закупівлі «чорного золота» за океаном, але вони все одно поступаються обсягами сировини, що купується в РФ. Та й навіщо владі Білорусі купувати дорогу нафту у Вашингтона і доставляти її танкерами, якщо Росія може транспортувати сировину швидше і дешевше? Джерела не вказують мету настільки химерних маніпуляцій з нафтою – який сенс везти паливо зі Сполучених Штатів для Білорусі і брати на зворотному шляху нафту з Росії? Напевно, Вашингтону і Мінську видніше…

Ps від vem. Білоруська нафтова галузь була налаштована під російську Urals. США заявили, що вони постачають білорусам аналог Urals. Але по викладеному в статті виникає враження, що саме російська Urals і поставляється з США в Білорусі. Цікаво, з заходом і перевантаженням в Порт-Артурі, або просто вичікують потрібний час і нових документів у морі-океані?

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Ну, що тут сказати? Тільки “Ми в захопленні!”(с)

 

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