Законопроект о проверке водителей на трезвость прошел первое чтение

В соответствии с документом, сотрудники патрульной полиции смогут останавливать водителей для прохождения проверки на состояние алкогольного опьянения.

Данный законопроект поддержан народными депутатами в первом чтении.

По этому Закону правоохранители будут наделены правом проводить выборочное тестирование автомобилистов на трезвость. Технические средства контроля будут устанавливать не только наличие алкогольного, наркотического или другого опьянения, но и наличие в организме лекарственных препаратов, снижающих концентрацию и внимание.

Таким образом, будет расширена статься 35 Закона Украины «О национальной полиции». Именно в этой статье изложен список законных оснований для остановки автомобиля.