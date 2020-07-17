У центрі Києва водій евакуатора підрізав BMW, а потім ще і почав стрілянину з пістолета

У самому центрі Києва, біля Будинку профспілок, який знаходиться на Хрещатику, на Майдані Незалежності, відбулася стрілянина з-за конфлікту на дорозі.

Про це повідомляється у Facebook групи «Київ оперативний».

Як сказано в пості групи, невідомі на автомобілі BMW вирішили спробувати порушити правила дорожнього руху. Однак їм завадив водій евакуатора.

Тоді один із їхали в BMW дістав пістолет і зробив два постріли в бік евакуатора. На щастя, ніхто в результаті стрілянини не постраждав.

Пізніше в Телеграм-каналі того ж співтовариства з’явилося уточнення інформації.

Як виявилося, насправді стріляли з евакуатора.

Приблизно у 20:05 спецмашина підрізала на Хрещатику BMW, після чого сидів у салоні евакуатора стажист показав легковику середній палець. А водій машини раптом почав стріляти з вікна BMW.

Евакуатор правоохоронці затримали вже біля ТЦ «Гулівер». Прибулі на місце затримання криміналісти вилучили пістолет, взяли у водія BMW заяву і взяли свідчення у водія спецтранспорту.