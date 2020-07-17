Замовне вбивство заступника мера Черкас Ботнара готували депутат, представник криміналітету і поліцейський, – ЗМІ

Джерело в правоохоронних органах розповіло про подробиці спецоперації, завдяки якій запобігли замовному вбивству заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара.

Про це повідомляє Цензор.НЕМАЄ.

Вбивство Ботнара готувала група осіб, в яку входили депутат Черкаської міськради, виходець з кримінальних кіл і діючий співробітник Головного управління Національної поліції у Черкаській області. Депутат знайшов посередника, якому заплативши завдаток і доручив підібрати виконавця вбивства.

Замах готували ще навесні – правоохоронцям стало відомо про нього наприкінці травня. Вони допитали свідка, провели низку слідчих дій, а ввечері 15 липня імітували вбивство Ботнара. Все мало такий вигляд, ніби заступника мера Черкас викрали, вбили, а тіло закопали. Замовник – депутат міськради – передавши решту грошей.

Після цього його затримали.