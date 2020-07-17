В Україні змінять правила здачі донорської крові

Попередній закон про донорської крові пропонується визнати застарілим.

В Україні встановлять нові вимоги до якості донорської крові. Про це стало відомо на засіданні Ради у четвер, 16 липня.

За постанову №3648 проголосували 293 народних депутата.

Закон «Про донорство крові та її компонентів» пропонується визнати недійсним. Замінити його пропонується новим законом про безпеки та якості донорської крові та її ферментів.

Цим законом в Україні пропонується створити Компетентний орган на виконання одного з ключових вимог Директив ЄС. В його компетенції буде входити робота по ліцензуванню діяльності суб’єктів системи крові, контролю за їх діяльністю у частині дотримання вимог щодо якості донорської крові та її компонентів.

Ця інституція також повинна буде забезпечити збір та обробку матеріалів, які мають відношення до серйозних негативних випадків або реакцій, пов’язаних з операціями з донорською кров’ю та її компонентами.

Постанова також передбачає імплементацію принципу безкоштовного добровільного донорства як фундаментальної основи ефективної діяльності національної системи крові.

Планується у тому числі переглянути систему пільг для донорів, які здійснюють донацію безоплатно.

А саме пропонується відійти від виплати донорам грошової компенсації або її еквівалентів і побудувати систему крові на основі мотивації донорів до добровільним безкоштовним донациям.