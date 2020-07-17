У Раді виключили можливість федералізації України

Навіть у разі появи ініціативи федералізації в Раді не вистачило голосів.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков виключив можливість федералізації України. За його словами, зараз в парламенті немає такої ініціативи.

Про це Разумков заявив в ефірі програми «Право на владу».

Спікер зазначив, що навіть у разі появи в парламенті ініціативи для змін до Конституції для створення федеративної держави, в Раді не вистачить для цього голосів.

«Я не думаю, що сьогодні в парламенті є такі, по-перше, течії переходу до федералізації. А по-друге, що є під це, скажімо так, голоси. Якби навіть така ініціатива була», — сказав Разумков.