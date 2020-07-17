Людина Арбузова, кримінальну справу і мільйони на рахунках. Що відомо про екс-члена Ради НБУ Ричаківської

Після звільнення з посади голови НБУ Якова Смолія увага ЗМІ була прикута до головного банку країни. Скандал навколо звільнення Смолія унаслідок тиску Банковій все набирає обертів.

Однак, ситуація заграла новими фарбами, коли виникла необхідність шукати заміну Смолія. Сьогоднішні події в Раді з голосуванням за нового голову Нацбанку Кирила Шевченка лише погіршили ситуацію.

За даними видання, сьогодні навіть НАБУ намагалося зірвати призначення Кирила Шевченка головою НБУ. Але проблема навіть не в персоні голови структури, вона набагато серйозніше і глибше. Справа в тому, що Рада НБУ вже давно розколовся на дві фракції, одна з яких жорстко критикує правління Нацбанку і хоче отримати більше повноважень. Ще наприкінці минулого року наглядовий орган НБУ – Рада Нацбанку в особі його голови Богдана Данилишина заявив, що правління НБУ, тобто керівництво регулятора, проводить “неефективну валютно-курсову політику”.

Рада НБУ не вперше критикував політику Нацбанку, але до цих подій не йшлося про відкритої конфронтації.

По суті ці події підтвердили стійкий слух, що рада НБУ став ще однією точкою тиску на регулятор. Така політика фактично розколола рада на дві фракції”: тих, хто підтримує риторику Данилишина, і інших, включаючи колишнього голову Нацбанку Якова Смолія. Главу Ради в цілому підтримували четверо членів органу, разом – п’ять голосів і стабільна більшість у користь Данилишина.

Серед них – Віра Ричаківська, екс-чиновник Нацбанку, яка залишила посаду після приходу в НБУ Валерії Гонтарєвої. Ричаківська працювала в Раді до липня 2020 року з 2016 року, коли вона увійшла до складу Ради НБУ від Верховної Ради. Термін її повноважень було встановлено чотири роки. Тепер її замінили на посаді члена Ради Нацбанку, так і на посаді голови Аудиторського комітету органу, – ред.) іншою людиною – Оленою Щербакової. Ричаківська – кандидат економічних наук, колишній головний бухгалтер Нацбанку, в “нульових” – заступник голови НБУ (з лютого 2011 по 2014 рр., – ред.). У банківській сфері Ричаківська працює з часів Радянського Союзу.

Довідка:

Віра Ричаківська з 1976 року працювала в Київському міському управлінні Гострудсберкасс СРСР (інженер ремонтно-будівельної дільниці, старший (на правах головного) бухгалтер ремонтно-будівельної дільниці, з 1983 – заступник головного бухгалтера, з 1986 року – начальник ревізійного відділу).

З 1988 року – начальник контрольно-ревізійного відділу Київського міського управління Ощадного банку СРСР, пізніше – в Державному спеціалізованому комерційному ощадному банку України (головний бухгалтер Київського міського управління, начальник валютного відділу Мінського відділення № 8142). З 1993 року працювала в системі Національного банку України (головний бухгалтер Центру міждержавних розрахунків, заступник директора Департаменту бухгалтерського обліку та розрахунків, заступник директора Департаменту бухгалтерського обліку, з 2000 року – головний бухгалтер – директор Департаменту бухгалтерського обліку). У березні 2011 призначена заступником глави НБУ і перебувала на цій посаді до 2014 року. У жовтні 2014 року звільнена з посади заступника голови НБУ у зв’язку з виходом на пенсію.

7 липня 2016 постановою Верховної Ради України № 1440 від 07.07.2016 призначена членом Ради Національного банку України. Це офіційна інформація про Ричаківської. Однак у ній ми не побачимо основних “здобутків” фінансиста. А їх чимало, починаючи від співпраці з Арбузовим, уникнення люстрації і кримінальних справ, закінчуючи мільйонним статком, яке “нажила” Ричаківська за роки служби в державному банківському секторі. Віра Ричаківська пропрацювала в центральному банку країни більше 18 років. На підвищення (посаду заступника голови НБУ, – ред.) головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку НБУ пішла після приходу Сергія Арбузова в структуру (глава Національного банку України з 23 грудня 2010 по 24 грудня 2012 років, – ред.), отримавши посаду його заступника. Тобто можна з упевненістю стверджувати, що саме одіозний чиновник часів Януковича Арбузов сприяв кар’єрі Ричаківської. На посаді заступника голови НБУ пані Ричаківська курирувала питання фінансової звітності, грошового обігу, автоматизації банківських процесів і платіжних систем. 16 жовтня 2014 року НБУ оголосив про звільнення Віри Ричаківської «у зв’язку з її виходом на пенсію». В іншому випадку Віра Ричаківська підпадала б під люстраційні перевірку у зв’язку з набранням чинності закону «Про очищення влади».

Варто відзначити, що в той же день, 16 жовтня 2014 року в Україні вступив в дію закон про люстрацію держапарату від представників минулої влади і агентів спецслужб Радянського Союзу. Чиновників почали перевіряти вже після виборів, люстрація повинна була тривати до 2016 року. Тоді, після набрання чинності закону “Про очищення влади” в силу, міністерств і відомств почали масово звільнятися чиновники, які не відповідали нормам закону. Чиновники шляхом звільнення намагалися уникнути включення до єдиного реєстру не пройшли перевірку.

Також повідомлялося про масові звільнення на регіональному рівні. Тим не менш, Верховна Рада 7 липня 2016 року постановою №1440 утвердила Віру Рычаковскую членом Ради Національного банку на 4 роки. Адже Ричаківська не потрапила під люстрацію, вчасно вийшовши на пенсію. В грудні 2014 року, через два місяці після відходу Ричаківської на пенсію, нею зацікавилась ГПУ. Згідно з матеріалами Генеральної прокуратури, слідчі провели вилучення документів про діяльність директора Генерального департаменту регулювання грошового обігу НБУ Віктора Нестеренка, який обіймав цю посаду в період 2011-2013 років. На думку слідства, він допустив ряд значних порушень щодо проведення закупівель товарів і послуг, пов’язаних з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком. За оперативною інформацією слідства, куратором Нестеренко була заступник глави Національного банку України Віра Ричаківська, яка в жовтні звільнилася із займаної посади у зв’язку з загрозою люстрації. Ричаківська, перебуваючи на посаді заступника голови НБУ, неодноразово входила в рейтинги найвпливовіших жінок України. Наприклад, в 2013 році журнал “Фокус” поставив її на 29 місце. Але Ричаківська “засвітилася” і в інших, не менш важливих рейтингах.

В кінці 2016 року журналісти з допомогою аналітиків платформи Youcontrol перевірили понад 60 декларацій співробітників НБУ. Ричаківська стала учасником списку мільйонерів, тобто працівників НБУ, які задекларували на банківських рахунках понад мільйон гривень. Вона посіла 19 місце рейтингу мільйонерів з Нацбанку, її фаворитом для вкладів банк “Хрещатик”. Звернемося до даних бази декларацій НАПК. Остання декларація Ричаківської перед звільненням з посади члена Ради НБУ подано кілька днів тому – 13 липня, і охоплює період з 1 січня по 6 липня 2020 року. Виходячи з даних у документі, Ричаківська за роки роботи в держсекторі примудрилася нажити гарний стан.

Вона є власником двох квартир (на 150,4 і 49,2 “квадратів”, – ред.) і гаража в столиці. Її чоловік Антон – власник будинку на 114,4 кв. м. та земельної ділянки на майже 600 кв. м. в Сезенкове Баршевского району Київської області. Також він має право користування гаражем в Києві, що належить юрособі. У чоловіка екс-чиновника також є автомобіль Volkswagen Touareg 2011 року випуску вартістю півмільйона гривень. Доходи сім’ї за трохи більше половини поточного року в основному склали відсотки від вкладів у банках. Так, Ричаківська отримала 25 497 грн., 2 951 грн. і 2 310 грн. відсотків від вкладів, її чоловік – 7 375 грн., 10 185 грн. і 16 112 грн. Пенсія Ричаківської і її чоловіка склала 77 326 грн. і 49 838 грн. відповідно.

Також Ричаківська задекларувала винагороду за виконання функцій, визначених законом від НБУ у розмірі 864 тисячі 808 гривень, її чоловік – 5 634 грн. інвестиційного прибутку та 7 864 грн. виплат з недержавного пенсійного фонду (Корпоративний недержавний фонд НБУ, – ред.). Всього за трохи більше півроку подружжя задекларували 1 мільйон 70 тисяч гривень доходу. А тепер перейдемо до грошових активів подружжя Рычаковских. Готівкою вони зберігають 10 тисяч євро і 60 тисяч доларів США. Інші активи – в банках. Це 18 350 грн., 6 802 доларів, 200 000 грн., 158 634 грн., 1 809 грн., 100 000 грн., 8 427 грн., 78 150 грн., 10 000 доларів, 2 500 євро, 2 500 євро, 3 146 грн., 7 884 доларів, 120 000 грн., 80 000 грн. і 100 000 грн. Також чоловік тримає 79 226 грн. у недержавному пенсійному фонді НБУ. Загалом заощадження Рычаковских складають більше трьох з половиною мільйонів гривень. Фаворитами подружжя стали АТ “ПроКредит Банк”, ПАТ “Перший Український Міжнародний Банк” та ПАТ “Ощадбанк”. Загалом у родини 26 рахунків в банках.

Незважаючи на те, що Ричаківська на даний момент залишила посаду в Раді НБУ, її безбідна старість вже забезпечена, адже десятиліття роботи в держструктурах принесли їй чималий капітал. Не виключено, що для людини з таким “досвідом” знайдеться місце в державному фінансовому секторі, і Ричаківська зможе відкрити ще з десяток банківських рахунків з грошима українських платників податків.