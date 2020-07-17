Неприкаяні 18 мільйонів барелів: венесуельська нафта застрягла в морях з-за санкцій США

Танкери з 18 мільйонами барелів венесуельської нафти, що еквівалентно обсягом майже двомісячної видобутку країни, застрягли в море. Світові нафтопереробні компанії бояться приймати сировину з Венесуели, яка перебуває під санкціями США. Про це пише інформаційне агентство “Рейтер” з посиланням на документи державної нафтогазової компанії Венесуели PDVSA і дані відстеження суден.

Видання нагадує, що Вашингтон посилює обмежувальні міри, щоб заблокувати експорт венесуельської нафти і позбавити уряд диктатора Ніколаса Мадуро основного джерела доходів. У червні США внесли в санкційний список суду і компанії, які транспортують нафту PDVSA, і пригрозили ще розширити “чорний список”.

Зараз щонайменше 16 танкерів застрягли в море по всьому світу, оскільки покупці бояться санкцій. Деякі з судів знаходяться в морі вже більше півроку. Вони заходять у порти, але не можуть продати свій вантаж.