Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей «фигуры мечты»

51-летняя Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) — эталон красоты и молодости. Фигуре знаменитости завидуют многие женщины. Американская актриса наглядно продемонстрировала, какие усилия стоят за ее точеными формами.

Звезда сериала «Друзья» не переставала тренироваться даже на карантине, пока другие селебритис предавались расслабленному отдыху и демонстрацией кулинарных талантов. Дженнифер призналась, что нагрузки доставляют ей удовольствие. Актриса показала, насколько усердны ее старания в процессе занятий спортом.

Энистон сфотографировала свой коврик для йоги. На нем отчетливо видны контуры тела красавицы там, где она сильнее прижималась к полу. «Автопортрет после тренировки», — пояснила изображение звезда. Спорт — единственное, что радовало актрису в период карантина. Она призналась, что, несмотря на то, что считает себя домоседкой, очень тяжело перенесла изоляцию.

Правда, за это время шатенка успела наладить отношения с певицей Кэти Перри. 35-летняя певица очень близка с Джен. Звезды часто общались друг с другом онлайн и успели обсудить много важных тем, о которых не говорили, будучи занятыми на съемках и выступлениях.

: Cosmo