Ціни на нафту обвалилися

Ціни на нафту впали нижче 40 доларів за барель на побоюваннях зростання числа випадків зараження коронавірусом в світі та інформації про збільшення запасів у США. Про це свідчать дані торгів на Лондонській біржі ICE.

Нафта продовжила падати після обвалу напередодні, коли Brent і WTI просіли на 6 відсотків. До ранку 25 червня вартість серпневого ф’ючерсу на нафту марки Brent впала ще на відсоток, опустившись нижче 40 доларів за барель. До 8:00 за московським часом ціна була на рівні 39,93 долара.

Вартість серпневого контракту на американську нафту WTI впала 25 червня на 0,8 відсотка, до 37,72 долара за барель, свідчать дані торгів.

Як пише Reuters, у США зафіксований різкий сплеск випадків зараження COVID-19. Крім того, збільшення числа інфікованих фіксується в Китаї, Латинській Америці та Індії. Роль в падінні нафти також зіграв зростання запасів сировини в США, які встановили черговий рекорд, збільшившись на 1,4 мільйона барелів на минулому тижні.