На родовищі нафти в Лівії повідомили про вторгнення найманців з Росії

Збройні іноземні найманці проникли на територію Національної нафтової корпорації Лівії, передає Znak.com з посиланням на National Oil Corporation.

Колона автомобілів «напала» на родовище Еш-Шарара 25 червня нібито з метою перешкодити відновленню видобутку нафти і була зустрінута групою охоронців.

За даними корпорації, серед найманців були представники кількох країн, у тому числі Росії, і бійці Лівійської національної армії маршала Халіфи Хафтара.

У нафтовій компанії висловили протест у зв’язку з інцидентом, нагадавши, що лівійська нафта належить народу Лівії.

Нагадаємо, в Уряді національної згоди (ПНР) Лівії, Туреччині і ряді західних країн звинувачують Росії в підтримку Лівійської національної армії (ЛНА) за допомогою ПВК «Вагнер». Влада Росії ці звинувачення заперечують.