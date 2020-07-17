На киевских пляжах разрешили купаться, но не на всех: список мест

Лабораторные исследования проб воды на всех пляжах провели в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия “Плесо”, которое занималось анализом.

Результаты обновили поточные статусы всех пляжей столицы. Для понимания посетителей было повешено три типа флажков.

Зеленый флажок означает купания без ограничения. Такую отметку можно увидеть на пляжах:

“Венеция”

“Радуга”

“Детский”

“Золото”

“Молодежный”

“Центральный”

“Троещина”

“Черторой”

“Галерный”

Желтый флажок висит там, где временно купаться нельзя, а именно пляжи:

“Радуга”

“Тельбин”

“Вербный”

“Пуща-Водица”

Красный флажок стоит только на одном пляже Киева, который называется “Предмостная Слободка”. Там купаться категорически запрещено. В воде зафиксировано нарушения норм бактериологических показателей.

Пост в Facebook. Фото: facebook.com/pleso2016