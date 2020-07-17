Хайден Панеттьери запретила бойфренду приближаться к ней

Американская актриса Хайден Панеттьери наконец-то словно очнулась и решила поставить точку в явно токсичных отношениях с бойфрендом Брайаном Хикерсоном.

Напомним, начинающий актер несколько раз избивал 30-летнюю артистку и оскорблял ее на людях, пишет WomanEL.

Сначала звезда прощала своего непутевого возлюбленного и даже отказалась свидетельствовать против него в суде, однако после очередного жестокого избиения ее терпение лопнуло.

Экс-невеста Владимира Кличко обратилась в суд и добилась запрета для Брайана приближаться к ней.

Настроена Хайден решительно — она намерена получить документ с запретом, который будет действовать не только на территории штата Калифорния, где она сейчас живет.

По словам инсайдеров, Панеттьери очень устала от этих отношений и больше не хочет иметь ничего общего с Хикерсоном.