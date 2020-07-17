«Беру в борг, допомагають люди» Колишній курганський губернатор купив котедж у Москві

«Беру в борг, допомагають люди»

Колишній курганський губернатор купив котедж в Москві вартістю понад 30 своїх річних зарплат

Колишній губернатор Курганської області Олег Богомолов через півроку після відставки в 2014 році купив котедж в Москві площею 735,4 квадратного метра із земельною ділянкою площею 2,6 тис. квадратних метрів. З урахуванням оголошень про продаж нерухомості орієнтовна вартість цього майна зараз може досягати 100 млн рублів — це більше 30 річних зарплат Богомолова на посаді губернатора. Сам Богомолов каже, що взяв гроші в борг і купив котедж, коли той ще не був добудований — була зроблена «коробка» без ремонту та благоустрою території. У тому ж селищі Znak.com виявив підприємців з Кургану, знайомих Богомолову та його старшої дочки Наталії Дубової, яка живе разом з батьком.

Будинок в елітному котеджному селищі

Олег Богомолов очолював Курганську область 17 років — з 1997 по 2014 рік, а до цього був головою регіональної думи. Через три місяці після відставки, яка сталася в лютому 2014 року, він був призначений членом наглядової ради, радником голови правління ВАТ «Россельхозбанк» — державного банку. Зараз Богомолову 69 років.

За даними виписки Росреестра (є в розпорядженні Znak.com), 22 грудня 2014 року Богомолов купив будинок площею 735,4 квадратного метра із земельною ділянкою площею 2,6 тис. квадратних метрів в котеджному селищі Благодать, який знаходиться в поселенні Филимонковское міста Москви.

Проект типового будинку площею 700 метрів в котеджному селищі БлагодатьАрхив сайту котеджного селища Благодать

Селище знаходиться в 12 кілометрах від МКАД по Київському шосе і займає площу 24 гектари. Будинок Олега Богомолова примикає до Валуевскому лісопарку. Згідно з офіційним сайтом селища, копія якого збереглася в архіві, компанія ТОВ «ВІП-Стройинжиниринг» (визнано банкрутом, стосовно нього відкрито конкурсне виробництво) збиралася побудувати в Благодаті котеджі і таунхауси за готовими проектами. На тому ж сайті говорилося, що вартість котеджів від 300 квадратних метрів становить від 30 млн рублів.

Будинок Олега Богомолова в котеджному поселкеПубличная кадастрова карта

Розкид цін на будинки в цьому поселенні і в котеджному селищі, за даними ЦІАН, досить великий — від 83,3 тис. рублів до 251,4 тис. рублів за один квадратний метр. Таким чином вартість будинку Богомолова можна оцінити в середньому в 100 млн рублів.

«У мене будинок в Кургані, у мене була дача. Я потихеньку продавав»

На посаді губернатора Богомолов декларував не занадто високі доходи. За підсумками 2012 року в його останньому опублікованому звіті йдеться про заробіток в 2,96 млн рублів на рік. У 2011 році він заробив 2,45 млн рублів, у попередні роки суми були ще менше — в районі 1,7–1,8 млн рублів. Таким чином, щоб купити будинок у Москві, Богомолов потрібно було б віддати понад 30 його річних зарплат.

«Мені підійшли умови, тому я його і вибрав. Я дивився багато місць, і ця пропозиція мені сподобалося більше всього», — сказав Znak.com Олег Богомолов. За словами колишнього губернатора, він купив будинок, коли той ще не був добудований — була поставлена «коробка», але не було ремонту і благоустрою. «Добудовую його досі. Беру в борг, допомагають люди. У мене все в порядку, не хвилюйтеся», — сказав він. За словами екс-губернатора, в будинку є підвал площею більше 300 метрів. «Він мені був не потрібен, але засипати я його не став», — сказав він.

Так забудовник представляв котеджне селище Благодать на сайтеАрхив сайту селища «Благодать»

Богомолов відмовився уточнювати суму угоди. «У мене будинок в Кургані, у мене була дача. Я потихеньку продавав. Будинок поки тримаю в заставі. Коли (відповідна. — Прим. ред.) ціна буде, буду продавати», — додав він.

Згідно останньої декларації, Богомолов з дружиною володіли п’ятьма земельними ділянками (1568, 2084, 807, 102, 103 квадратних метрів), житловим будинком (411,7 квадратного метра), двома дачними будинками (14,9 і 27,9 квадратного метра) і двома житловими будівлями без права реєстрації» (158,3 і 94 квадратних метра). Про курганської нерухомості Богомолова було відомо давно, ЗМІ неодноразово писали про його особняку, який знаходиться прямо в центрі Кургану, і про дачних будиночках неподалік від міста. Але вартість нерухомості в Курганській області значно нижче, ніж у Москві. Наприклад, за даними ЦІАН, будинок порівнянної з особняком Богомолова площі (481 квадратний метр) продається за 12,5 млн рублів. Таким чином, продаж курганської нерухомості навряд чи дозволила б зібрати грошей на покупку будинку в Москві.

Будинок Богомолова в КурганеZnak.com

Богомолов уточнив, що зараз на ремонт і благоустрій ділянки в Москві він витрачає в тому числі свою зарплату. «Працюю день і ніч на цій ділянці. Займаємося благоустроєм, дерева садимо, газони садимо, ліс облаштовуємо», — описав він обстановку. Котеджне селище Благодать Богомолов не вважає елітним. «Який же він елітний? Звичайний простий селище. Ніякої елітності немає. Елітні селища — це елітні селища. У нас простий», — сказав він.

Хто продав будинок Богомолову

Попередню власницю будинку Віру Шульгіну, яка володіла котеджем всього п’ять місяців, Богомолов не знав, повідомив колишній губернатор. Однак він назвав своїми знайомими Павла і Володимира Шульгиных, які разом з Вірою Шульгіної та кількома іншими людьми вважаються співвласниками некомерційного партнерства індивідуальних забудовників Пушкіно-1 в тому ж поселенні Филимонковское.

Павло Шульгін, за даними Росреестра, був власником мінімум одного будинку площею 536,7 квадратного метра в котеджному селищі Благодать, але в 2017 році продав його. Крім того, за даними СПАРК, Павло та Володимир Шульгины були співвласниками курганської компанії ТОВ «Будмаркет», яка зараз не діє. Також повний тезка Володимира Шульгіна вказаний в Спарці як колишній співвласник ТОВ «ВІП-Стройинжиниринг» — компанії-забудовника «Благодаті». Але точно ідентифікувати його не вдалося. Богомолов сказав, що «не вникав у питання», пов’язані з забудовником котеджного селища.

Курганские сусіди в Москві — знайомі дочки Богомолова

Крім самого Богомолова, за словами колишнього губернатора, в цьому будинку живе і його старша донька Наталія Дубова. Її чоловік Олег Дубов вважається одним із засновників курганської торгової мережі ТОВ «Компанія „Метрополіс“».

Поруч з будинком сім’ї колишнього губернатора котеджі купили ще два підприємця з Кургану. Колишній співвласник ТОВ «Курганстройресурс» Ігор Пухов купив котедж площею 740,1 квадратного метра в січні 2015 року і продав в 2019-м. Основний власник курганського ТОВ «Гарант» Олександр Бородін в свою чергу купив будинок в Благодаті площею 363,6 квадратного метра у вересні 2014 року, а тепер, згідно з оголошенням ЦІАН, готовий здати його в оренду за 600 тис. в місяць.

Будинок Олександра БородинаЦИАН

Олег Богомолов підтвердив Znak.com, що знайомий з Пуховим і Бородіним. «Це знайомі моєї дочки (Наталії. — Прим. ред.), через яку познайомився і я», — уточнив він. За словами Богомолова, він вибрав будинок в Благодаті в тому числі з-за цього. «Мені це було важливо і цікаво, що я тут не один», — пояснив колишній губернатор.

Молодша дочка Богомолова Ольга Ляжьева живе в Кургані. Разом з сестрою Наталією Дубовий та її чоловіком Олегом Дубовим вони володіють курганської компанією ТОВ «Співробітництво», яка займається купівлею і продажем нерухомості. Також у Ольги Ляжьевой є компанія ТОВ «Кристал». У 2016 році вона отримала два великих контракту на суми 24,09 млн рублів і 5 млн рублів — на прибирання в 2016-2018 роках приміщень Курганської ТЕЦ-2 і Курганської генеруючої компанії. Бенефіціарами обох підприємств вважаються підприємці Артем Биков і Олексій Бобров. Як раніше писав Znak.com до 2009 року Ользі Богомоловій належало 8,33% часткою в московському ТОВ «Голубине-1», яка займається купівлею і продажем земельних ділянок. Зараз його співвласниками виступають в тому числі Биков і Бобрів. Свою роботу в Курганській області вони почали, коли губернатором був Олег Богомолов, після чого підприємці регіону неодноразово звертали увагу на високі енерготарифи.

Олег Богомолов однозначно сказав, що у його дочки «немає ніякого бізнесу» з Биковым і Бобровим. «У неї є своя компанія. Де виграє тендери, там і працює. По-моєму така в неї ситуація, я не лізу в ці справи», — додав він, підкресливши, що бізнес дочки не має відношення до купівлі будинку в Москві.