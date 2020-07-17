Справу прокурора, який хотів арештувати «Семки», розглядає атестаційна комісія

Сьогодні у Києві відбувається засідання дванадцятої кадроовї комісії по атестації прокурорів регіональних прокуратур. Комісія повинна прийняти рішення щодо подальшого перебування у складі прокуратури прокурора відділу нагляду за додержанням законів СБУ та Державної прикордонної служби прокуратури Сумської області А. Жернового.



Саме цей прокурор погодив клопотання слідчого СБУ Ст. Прохненка щодо арешту виробничих приміщень ТОВ «Волана», де виробляються українські снеки.



На початку червня слідчий суддя Зарічного районного суду прийняв рішення щодо арешту заводу, яке через місяць було скасовано апеляційним судом. Під час дослідждення справи в апеляційному суді було встановлено, що клопотання про арешт було підготовлене з порушенням процесуальних вимог, жодних слідчих дій по відношенню до ТОВ «Волана» не робили.



І взагалі, справа, у яку вписали майно компанії, не має до неї ніякого відношення. За підозрою у зловживанні службовим становищем та службовому підроблення ДБР проводити розслідування щоло Ст. Прохненка, А. Жернового, а також їх можливих спільників — прокурорів О. Рубана та Б. Волобуєва, разом із суддею О. Капкіним. Перший заступник прокурора Сумської області О. Рубан відмовився прибути на атестацію та взявши лікарняний.



У своєму зверненні представники підприємства надають перелік фактів щодо участі прокурора А. Жернового у протиправній діяльності — погодженні завідомо неправдивих відомостей у текст подання до суду. Відповідно до порядку атестації, ця інформація враховується при співбесіді та ухваленні рішення щодо продовження роботи в органах прокуратури.



Працівники заводу особисто привезли скаргу на прокурора до кадрової комісії, та проводять під її стінами акцію протесту з вимогами вигнати прокурорів-рейдерів з прокуратури.