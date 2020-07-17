Прокуратура перевірить інформацію про забруднення річки на Ямалі

Співробітники Ямало-Ненецкой природоохоронної прокуратури запустили перевірку даних про забруднення річки Пякупур нафтовмістовної рідиною. Про це повідомили в прес-службі відомства.

«Згідно з дорученням прокурора округу Анатолія Васильєва Ямало-Ненецкой природоохоронною прокуратурою організовано перевірку в зв’язку з розміщенням в соціальній мережі інформації щодо забруднення річки Пякупур нафтовмістовної рідиною», — наголошується в повідомленні.

Як пише RNS, в процесі перевірочних заходів прокуратурою будуть вжиті заходи щодо встановлення осіб, які причетні до забруднення водного об’єкта і притягнення їх до відповідальності згідно із законом. Зокрема, мова йде про відшкодування завданої шкоди.