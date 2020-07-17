10 причин появи прищів на обличчі

З прищами не стикалися тільки щасливчики. Тисячі людей у світі поклали роки часу і тисячі гривень коштів на боротьбу з ними, а багато хто до цих пір наполегливо розбираються з цією проблемою навіть в дорослому житті.

Зрозуміло, прищики — це нормально, і про це говорять багато лікарів. Поява прищів — не привід сидіти вдома і сумувати, а радше сигнал від організму про те, що щось пішло не так. Ось кілька причин, за якими можуть з’явитися прищі.

ПЕРЕД КРИТИЧНИМИ ДНЯМИ

В останній фазі менструального циклу підвищується рівень стероїдних гормонів, які збільшують вироблення шкірного сала і змінюють його склад: роблять щільним і в’язким. Це призводить до закупорки пор.

БРАК ВІТАМІНУ А

Це жиророзчинний вітамін, який у великій кількості міститься в печінці, вершковому маслі, яєчних жовтках. Коли будете в черговий раз замислюватися про дієту, подумайте: а чи варто жертвувати красою твоєї шкіри, переходячи на знежирені продукти?

НЕПРАВИЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ

Ні в якому разі не можна лікувати акне антибіотиками і ретиноїдами. Резистентність антибіотиків давно доведена, а призначення ретиноїдів має багато підводних каменів. Також необхідно з обережністю ставитися до косметики.

Жирній шкірі протипоказані спирт, який зустрічається зазвичай у тоніках і настоянках, силікон, полімери, що містяться в засобах для очищення обличчя і кремах, глина. Стережитися жирних олій в косметиці і формули кремів «масло у воді»: шкіра не любить важкі склади.

ПІСЛЯ ЗАСМАГИ

Є думка, що ультрафіолет корисний для проблемної шкіри, так як підсушує прищі. Тому багато власниць акне є ще й відданими прихильницями солярію. Однак високі дози УФ-променів викликають зворотний ефект: послаблюють імунітет, який в свою чергу підсилює вироблення шкірного сала і потовщує верхній шар шкіри. Внаслідок чого утворюються сальні пробки, непідвладні звичайним скрабам і пілінгам.

НЕПРАВИЛЬНЕ ОЧИЩЕННЯ

Якщо ваш засіб для очищення обличчя не підходить типу шкіри, можуть бути проблеми. Так, наприклад, для жирної шкіри і проблемної простої пінки для очищення не вистачає, а ось нормальна і комбінована шкіра буде не рада агресивним засобам. У першому випадку шкіра недостатньо очищена від сала, а в другому — виробляє надлишкове.

ЧІПАЄТЕ ОБЛИЧЧЯ

Ми дуже часто чіпаємо обличчя, і це, в принципі, нормально. Варто себе стримувати тільки якщо шкіра схильна до проблем, а також робити це чистими руками. Якщо щось свербить, побризкати на руки антисептиком, і тільки потім лізь ними до личка.

НЕ ОЧИЩАЄТЕ СМАРТФОН І КЛАВІАТУРУ

Смартфон і клавіатура улюбленого ноутбука досить брудні предмети, тому ми радимо кожен день протирати їх антибактеріальними серветками. А ще — завести звичку відповідати на дзвінки через гарнітуру, а не прикладаючи смартфон до лиця.

ВИТИРАЄТЕ ОБЛИЧЧЯ РУШНИКОМ

Якщо у вас проблемна шкіра, витирайте її не рушником після вмивання, а одноразовими кухонними рушниками або серветками. Додаткова чистота! Вам сподобається результат.

НЕ МИЄТЕ ПЕНЗЛІ

Пензлики для макіяжу потрібно мити часто, інакше вони стануть розсадником бактерій. Найкраще робити це простим рідким милом після кожного використання.

НЕ ЗНІМАЄТЕ МАКІЯЖ

Не лягайте спати з макіяжем, старайтеся завжди змивати косметику з допомогою хорошого гідрофільного масла. Якщо користуєтеся міцелляркою — не забудьте вмиватися після неї. Косметика може зробити красунею, а може — зіпсувати личко.

А ще прищі можуть з’явитися через гормональні збої, непереносимість лактози або чого завгодно. Якщо вони вам докучають, сходыть до лікаря обов’язково!