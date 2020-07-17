У Москві затримали активіста, який грав з поліцейськими в баньки на акції протесту

У Москві активіста Сергія Десницкого затримали за те, що він надто пильно дивився на співробітників поліції під час пікетною черзі на підтримку фігурантів справи «Нового величі», передає правозахисний проект «ОВС-Інфо».

Силовики причиною затримання назвали «докучання до співробітників поліції».

«Медуза» пише, що молодий чоловік по черзі грав з поліцейськими в баньки. За словами видання, перемога завжди була на його боці.

Зараз біля будівлі ФСБ на Луб’янці проходить акція на підтримку засуджених у справі «Нового величі». За даними Avtozak LIVE, поліція затримала вже 18 осіб.

Фігурантів справи звинувачують в організації екстремістського співтовариства і участь у ньому (частини 1 і 2 статті 282.1 КК РФ). За версією слідства, учасники «Нового величі» мали намір захопити владу в Росії шляхом державного перевороту. Самі обвинувачені стверджують, що ідею створення подібної організації їм підказали впроваджені співробітники поліції і ФСБ.