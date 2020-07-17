Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру депутату Долинського міськради Кіровоградської області за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України), повідомляється на сайті Офісу генпрокурора України.

Слідство з’ясувало, що депутат, будучи директором та учасником ТОВ «Долинський комбікормовий завод», розтратив шляхом зловживання своїм службовим становищем, близько 11 тис тонн зерна кукурудзи вартістю понад 51 млн грн, яка була передана цьому товариству на відповідальне зберігання.

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Прокуратура підозрює депутата міськради в розтраті на понад 51 млн грн оновлено: 17 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0