У Миколаєві п’яний водій влаштував ДТП і намагався втекти з місця аварії в одних трусах

У Миколаєві водій «Лексуса» в одних трусах в’їхав у стіну супермаркету, а потім намагався втекти від поліцейських — відео інциденту потрапило в мережу.

ДТП у Миколаєві сталася на вулиці Чкалова. Прибулі на місце ДТП патрульні не виявили авто на місці аварії — їм довелося наздоганяти водія-втікача, який виявився п’яний.

За даними видання, чоловік заявив, що за кермом авто був інший чоловік, що «Лексус» не його і що документів у нього немає. Мовляв, який керував машиною людина кудись втік.

На чоловіка склали адмінпротокол, а машину забрали на штрафмайданчик.