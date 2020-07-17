США продовжать постачання нафти в Білорусію в рамках довгострокової програми – МЗС

Постачання нафти з США не була одноразовим кроком, поставки триватимуть в рамках довгострокової програми. Про це повідомив журналістам у вівторок міністр закордонних справ Володимир Макей.

11 червня перша партія американської нафти 77 тис. тонн сорти Bakken прибула з Клайпеди по залізниці в Новополоцьк і почала надходити на НПЗ «Нафтан».

«Поставка нафти з США не була одноразовим кроком, поставки триватимуть в рамках довгострокової програми», – сказав Макей, слова якого наводить агентство БелТА.

Макей нагадав, що глава білоруської держави поставив завдання забезпечити хоча б на 30% постачання нафти з альтернативних джерел. «Над цим працюють зараз щільно структури «Белнефтехима» в тісній координації з МЗС та іншими заінтересованими», – сказав міністр. За його словами, «треба дивитися на економіку, купувати там, де дешевше». «Навчені гірким досвідом різних економічних криз, ми прийшли до висновку про те, що диверсифікація – це життєво необхідний принцип, політика для нашої держави», – підсумував міністр.

Раніше в МЗС Білорусі заявляли, що Мінськ розглядає співпрацю з США в нафтовій сфері як суттєвий елемент енергетичної безпеки держави. Макей зазначав, що постачання американської нафти є частиною державної стратегії диверсифікації джерел і забезпеченню сталої роботи нафтопереробного комплексу Білорусії в 2020-м і в наступні роки.

Операція з постачання нафти була укладена за участю американського енерготрейдера United Energy Trading, а також за сприяння американської компанії Getka і їх польського партнера UNIMOT. Коментуючи її, держсекретар США Майкл Помпео заявляв, що угода «зміцнює білоруський суверенітет і незалежність, демонструє, що США готові надати торгові можливості американським компаніям, зацікавленим у виході на білоруський ринок».

Інформаційне агентство ТАСС Росії