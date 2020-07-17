В Украине продают уникальный 71-летний Peugeot

Редкую французскую двухдверку оценили в 19,9 тысяч долларов.

Peugeot 203, построенный в 1949 году – самый настоящий раритет для Украины. К слову, эта наиболее массовая модель Peugeot послевоенных лет. В период с 1948 по 1960 год с конвейера сошло почти 700 тысяч подобных авто. Также это первый «Пыжик» с несущим кузовом.

Данный экземпляр прошел процедуру реставрацию, поэтому его состояние приближено к идеальному. Его растаможили и зарегистрировала в Киеве.

Под капотом 203-го находится 42-сильный мотор объемом 1,3 литра. В паре с агрегатом трудится четырехступенчатая механическая трансмиссия.

До сотни километров в час Peugeot 203 разгоняется за 20 секунд, а максимальный показатель скорости составляет 115 км в час.

: ТопЖыр