Конгрес США підтримав нові санкції проти «Північного потоку-2»

Представники Республіканської і Демократичної партій в Конгресі США виступили в підтримку санкцій щодо газопроводу «Північний потік – 2», введення яких в середу анонсував держсекретар Майкл Помпео. Лист політиків опубліковано в четвер на сайті комітету закордонних справ Сенату.

«Ми вітаємо рішення Держдепартаменту попередити компанії, які беруть участь у прокладання «Північного потоку – 2» і «Турецького потоку – 2», – йдеться в документі. Конгресмени наголосили, що ініціатива не скасовує необхідності запропонованих у минулому році обмеження щодо суден, пов’язаних з будівництвом російських трубопроводів, а також санкцій в рамках закону про забезпечення енергетичної безпеки Європи.

Помпео в середу заявив, що Держдепартамент включить «Північний потік – 2» і «Турецький потік» в число проектів, які підпадають під санкції у відповідності із законом «Про протидію супротивникам Америки допомогою санкцій» (CAATSA). Він передбачає заходи проти інвесторів, що вклали більше мільйона доларів на російські трубопроводи для експорту вуглеводнів, а також щодо фізичних і юридичних осіб, які надають послуги або надають технології під такі проекти.

Проект «Північний потік – 2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. До теперішнього часу він завершений на 93%. Зупинка в реалізації проекту була пов’язана з тим, що в грудні 2019 року з-за санкцій США швейцарська компанія Allseas (“Оллсиз”) зупинила роботи зі спорудження трубопроводу і відвела свої судна.