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Порушники ПДР заплатили 52 мільйони штрафів за 45 днів, – Геращенко

17.07.2020

За 45 днів роботи системи автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху швидкість автомобілів у місцях установки камер скоротилася в 5 разів, а в бюджет України вже надійшло 52 мільйони гривень штрафів.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає сайт МВС

За його словами, за цей період також вже вдалося на великий відсоток знизити ймовірність ДТП.

Геращенко зазначив, що це результат роботи всього лише 50 камер, а якщо їх буде 1000, тоді у бюджет надходитиме мільярд гривень в місяць.

До кінця поточного року, як заявив Геращенко, буде закуплено та встановлено ще 300 камер фотовідеофіксації порушень ПДР для загальнодержавних трас.

 

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