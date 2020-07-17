Вартість кавунів на ринку почала різко знижуватися, повідомляють Українські новини з посиланням на проект EastFruit.

Проте, аналітики відзначають, що ціна все одно дорожче ніж в середині липня 2019 року.

За попередній тиждень українські фермери знизили ціну на кавуни в середньому на 42%. Це обумовлено сезонним збільшенням пропозиції. При цьому попит на ягоду досить стриманий.

«У сформованій ситуації виробники вже сьогодні готові вести відвантаження кавуна за ціною 3-5 грн/кг ($0,11-0,18/кг)», – повідомляє EastFruit.

За словами експертів, в Україні знизилося вирощування кавунів. До того ж у цьому році деякі сорти постраждали від граду з-за чого фермери їх пересівали. Ці фактори і пояснюють те, що ціна все-таки залишається вище минулорічної на 31%.

Раніше SKELET-info повідомляли, що в Україні дорожчає зелень.

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В Україні подешевшали кавуни оновлено: 17 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0