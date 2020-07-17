Виявляє вірус за хвилину: в Ізраїлі розробили експрес-тест на COVID-19

Ізраїльські вчені розробили експрес-тест на коронавірус, який дозволяє отримати результат всього за хвилину.

Про це повідомило видання EverCare. Випробування показали, що точність тесту становить понад 90%.

Ізраїльські вчені під керівництвом професора Габбі Саруси спільно з Міністерством оборони Ізраїлю створили мініатюрний апарат, здатний діагностувати COVID-19 всього за хвилину. Пристосування являє собою компактний флакон, всередині якого розміщено чіп з датчиками, які аналізують дихання людини на віруси, в тому числі і на коронавірус.

«Ми запитали себе, так як цей вірус схожий на наночастицу з точки зору її розміру і електричних властивостей, чи можемо ми знайти його, використовуючи методи з світів фізики, фотоніки та електротехніки? Незабаром ми переконалися, що це можливо, адже цей вірус резонує в терагерцевому діапазоні частот, і спектроскопія на цих частотах виявляє його в найкоротші терміни», – пояснив Саруси.

Пристосування являє собою компактний флакон, всередині якого розміщено чіп з датчиками (EverCare)

Прототипом пристрою став розроблений фахівцями з університету Бен-Гуріона тест на коронавірус SARS-CoV-2.

Для проведення тесту пацієнт повинен видихнути в спеціальний флакон, де вбудований чіп “запам’ятає” частинки повітря. Потім цю інформацію зчитує спектроскоп, а вчені шукають зміни в резонансі в спектральному діапазоні THz, викликані коронавірусом. На все це йде не більше 1 хвилини.

Розробники впевнені, що за допомогою нового приладу, що відрізняється своєю компактністю, практичністю і універсальністю, медики зможуть перевіряти на віруси більше 4000 пацієнтів за добу.

В даний момент йде фінальний етап тестування мініатюрного аналізатора дихання. За прогнозами розробників, ізраїльські лікарні отримають пристрої вже на початку осені.