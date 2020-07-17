Зеленський виступив із заявою про катастрофу MH17

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив заяву з приводу шостої річниці збивання російськими терористами малайзійського Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі.

У результаті авіакатастрофи 17 липня 2014 року загинуло 298 осіб. Звернення глави держави з приводу трагічної події опубліковано в його Telegram-каналі.

«Шість років тому трапилася страшна катастрофа пасажирського літака Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17, що слідував з Амстердама в Куала-Лумпур. Загинуло 298 осіб – всі пасажири і весь екіпаж», – йдеться в заяві.

В ньому президент зазначив, що з початку розслідування цієї трагедії Україна показала себе як надійний міжнародний партнер, зацікавлений у встановленні істини.

«Кримінальний процес проти можливих винуватців злочину почався у Нідерландах 9 березня цього року. Цей суд обіцяє стати одним з найбільших у світовій практиці за останні десятиліття, адже, крім усього іншого, до нього прикута значну міжнародну увагу», – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що ніщо не поверне втрачених життів і не вгамує горя рідних і близьких, чиї батьки, діти та друзі загинули в авіакатастрофі МН17.

«Але справедливість повинна восторжествувати. В ім’я миру та пам’яті всіх загиблих», – підсумував президент.

Звернення президента (Telegram-канал Zelenskiy/Official)