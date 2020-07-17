Саудівська Аравія пригрозила нафтовою війною країнам ОПЕК+, якщо вони не виконають домовленості про скорочення видобутку, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман недавно висунув ультиматум Анголі та Нігерії, попросивши представити плани з додатковим скороченням, компенсуючим невиконані ними зобов’язання.

Міністр також повідомив країни, що Саудівська Аравія може почати торгувати нафтою за зниженими цінами, щоб підірвати Анголи та Нігерії.

Коливання на нафтовому ринку почалися 6 березня, коли учасники засідання ОПЕК+ не змогли прийти до єдиного рішення. Після провалу операції ціни на нафту впали на 30%. Згідно угоді, укладеної в травні, країни-учасниці угоди ОПЕК+ скорочують видобуток на 9,7 млн барелів на добу в травні-червні, 7,7 млн у другому півріччі і 5,8 млн далі до кінця квітня 2022 року. Після цього ціни на нафту почали зростати.