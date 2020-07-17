Леся Никитюк позабавила поклонников сравнением

Леся Никитюк не зря снискала себе славу народной ведущей – поклонники обожают ее за фирменное чувство юмора, умение посмеяться над собой и постоянный позитив.

А теледива, в свою очередь, регулярно радует их новым увлекательным контентом в Instagram. Она частенько публикует «образы дня», особенно во времья съемок, когда меняет эффектные наряды как перчатки, а также делится фото и видео своих не скучных будней. Во время работы над очередным выпуском шоу «Хто зверху?» ведущая примеряла «космический» облегающий наряд, котрый в точности повторил все изгибы ее тела, и сравнила себя с …хамелеоном!

Леди Ле решилась на такое описание не просто так, ведь она буквально «слилась» со стеной небесно-голубого цвета – тон, идентичный ее экстравагантному наряду. А на втором фото в «карусели» она показала забавный мем, где главный герой позирует в одежде, в точности повторяющей окрас интерьера.

«С сегодняшнего дня называйте меня Леся Хамелеоновна. Ну і вічне питання 1 чи 2?» — поинтересовалась ведущая.

«А то точно ти на першому?» — не узнала подругу Даша Астафьева, а певица Мишель Андраде оставила смайлы в виде пламени. Поклонники также не смогли пройти мимо фото Леси.