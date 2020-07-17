Степанов розповів, коли Україна може вийти з «червоної» зони ЄС

Жителів України можуть почати пускати в країни Євросоюзу, якщо кількість випадків захворювання коронавірусом в країні не буде перевищувати 480 на добу.

Про це розповів глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв’ю «РБК-Україна». За його словами, останнім часом динаміка захворюваності COVID-19 в Україні перевищує європейські норми.

«Динаміка захворюваності за останні два тижні у нас перевищує ті норми, які для себе взяли в Європі. Ми вважали: орієнтовно, якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460-480 хворих, то тоді ми впишемо в сьогоднішні критерії ЄС» , – зазначив він.

Нагадаємо, кількість хворих коронавірусом в Україні щодня збільшується на не менш 800 випадків. Так, наприклад, станом на ранок четверга, 16 липня, в Україні було офіційно підтверджено 56 455 випадків коронавирусной інфекції. З них 848 нових.

Від COVID-19 у країні померли вже 1445 осіб (+18 в добу), а 28 931 пацієнт (+800) повністю поборов хворобу.