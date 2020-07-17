Зеленський теж ностальгує – блогер

Не озирайся.

Ти, напевно, помічав, що коли повертаєшся в місто свого дитинства, або через багато років зустрічаєш свою першу шкільну любов, то нерідко розчаровуєшся? Тому що те, що тобі здавалося чудовим колись- після років таких вже не здається. Тому що ти став іншим. І вони стали іншими.

Одного разу, коли я повернуся в Донецьк і зі стаканчиком кави пройдуся по набережній Кальміусу, я знаю, що враження вже не будуть тими, які були у мене в свій перший приїзд у це місто. Я зауважу все – кожну дрібницю. Все, що змінилося, що здавалося гарним, а тепер прийшло в занепад. Все, що виглядало мотивуючим, а тепер нагадує совок.

Власне, і СРСР не підлягає відновленню, хіба що може бути пародія. Це коли ти стоїш в черзі за картоплею на центральній прекрасною вулиці мегаполісу, і там немає і краплі того пишноти, до якого ти звик за останні роки. Там є іржавий трамвай, ятки з овочами, похмурі люди і ти. Тобі не 18, коли на всі незручності плювати, а сірість для тебе непомітна. Тобі за 60, може бути, і ти стоїш у тій же черзі, за картоплею, і іржавий трамвай стукає колесами зовсім поруч з тобою. Романтика?

Ось так намагаються маніпулювати ті, хто закидають відео в Ютуб з ностальгією про совок. Є у нас в Харкові така площа, яку всі пам’ятають, як імені Рози Люксембург. Ось на цьому відео я і побачила лотки з картоплею, і сірих втомлених людей. В самому центрі чудового сьогодні міста. Наклали веселу музику і підписали «а пам’ятаєш?..» З придихом. Я жахнулася.

Так ось, ближче до наших реалій. Зе теж ностальгує. І «околоЗе» – теж ностальгують. За часів, коли з Росією можна було клепати спільні проекти і заробляти Несмішні гроші. Взагалі-то це все потихеньку відновлюється, такі проекти робляться, на наш ринок росіяни повертаються. Але як би не здавалося все плачевно — так чи інакше повернення назад уже ніколи не буде. Це неможливо. Ніколи. Запам’ятайте. Бо клоуни старіють, а частина адекватних людей тільки сповнюється силою. Крок за кроком, ми стаємо іншими. Неминучі зміни відбуваються і в нас самих і в нашому оточенні, і ми ті, якими ми стали, вже ніколи не впишуться в ностальгічну сумну картинку з ковбасою по 2.20. Образно кажучи.

Може, і є персонажі, не мінливі зовсім, або йдуть у зворотний бік, back to USSR, але мені ніколи їх жаліти.

Справ багато.