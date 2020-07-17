Ті, чим на Заході є ультраправі, тім у нас це медведчук-портнов-шарій і ко. Скорочено мо-по-ша.

Бо що кажуть ультраправі? що глобалізація — це зло, права людини — лицемірне прикриття інтересів, що всім протистояти «світова закуліса», «госдєп», «сорос» і «гейропа».

А що кажуть медведчук-портнов-шарій і ко? Що глобалізація — це зло, права людини — це лицемірне прикриття інтересів, що всім протистояти «світова закуліса», «госдєп», «сорос» і «гейропа»

Знайдіть десять відмінностей.

Візуально і тактовно смороду відрізняються, звісно. Бо коріння ультраправих — це правий тоталітаризм ХХ ст., а коріння мо-по-ша — це лівий тоталітаризм ХХ ст. Ультраправі борються з «комунізмом», а ме-на-ша — за «фашизмом». От і вся різниця

Але суть та сама. Наші справжні ультраправі — це медведчук-портнов-шарій і ко.

Володимир ЯРМОЛЕНКО