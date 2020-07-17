У Харкові народилася «королівська» двійня

38 дітей народилося в Харкові в середу, 15 липня.

Як повідомили в Харківському міському центрі здоров’я, серед новонароджених — 16 хлопчиків і 22 дівчинки, у тому числі дві двійні: дівчинка і хлопчик-народилися у міському перинатальному центрі і ще дві дівчинки — у регіональному перинатальному центрі.

«Королівської» прийнято називати різностатеву двійню. Одночасна поява різностатевих немовлят в монарших сім’ях вважалося великим везінням. Вирішувалося питання розділу престолу, який автоматично діставався спадкоємця чоловічої статі. Сестра ж допомагала забезпечити мирну угоду, вступаючи в шлюб з представником сусідньої держави.