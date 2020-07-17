У генерала Марченко, якому всією країною збирали гроші на заставу, знайшли двоповерховий будинок в Києві. Він записаний на матір підпорядкованій

Генерал-майор Дмитро Марченко, якого підозрюють у закупівлі бракованих бронежилетів, проживає в приватному будинку в Києві, хоча в декларації інформації про нерухомості не вказав. Про це повідомляють «Схеми».

Біля особняка в районі Жулян журналісти зафіксували автомобіль, що належить військовослужбовцю, а в інший день і самого Марченко.

«Цей будинок, згідно з офіційною інформацією з реєстрів, був придбаний ще в лютому 2018 року. Він оформлений на матір Ольги Капінус, заступниці генерала Міноборони», – сказано в матеріалі.

За версією слідства, Марченко і Капінус перебувають у цивільному шлюбі.

«Це важливо, тому що волонтери, завдяки яким військовий вийшов з СІЗО, могли бути введені в оману щодо матеріального стану генерала і його сім’ї, вважаючи, що він проживає в скромній орендованій квартирі», – повідомляють «Схеми».

При цьому в майнових деклараціях за 2018 року у Капінус, ні в її начальника цього будинку немає. Сусіднє, зовні ідентичний будівля, на одному із сайтів оголошень продається за 130 тисяч доларів.

В декларації, опублікованій 1 червня, військовослужбовець знову вказав, що досі проживає у службовому житло в столиці. Інформації про користуванні найдорожчим будинком, оформленим на матір його заступниці, у декларації немає.

Більш того, генерал отримував компенсацію за оренду житла.

Судячи з відео, в будинку є доглянутий задній двір з басейном.