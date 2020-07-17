Під Пензою викрали 477 тонн нафти вартістю 8 мільйонів рублів

У Пензенській області порушили кримінальну справу за пошкодження нафтопродуктопроводу і крадіжки. Про це повідомили в прес-службі СУ СК РФ по регіону.

За версією слідства, з березня по липень 2020 року група осіб вирішила пошкодити магістральний нафтопровід, який належить “Транснефть-Дружба”, з метою викрадення нафти. “Співучасники злочину здійснили несанкціоновану врізку з прокладкою підземних комунікацій безтраншейним методом довжиною близько 5 км від магістралі трубопроводу до нафтосховища в селі Богословка”, – повідомили слідчі.

В результаті злочинці викрали не менш 477 тонн нафти вартістю більше 8 мільйонів рублів. 2 липня правоохоронці провели масштабну операцію із затримання підозрюваних.В даний час затримані троє жителів Пензи. Розслідування триває.