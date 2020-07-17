Завораживающие «голубые мотыльки»: в Днепре в ботсаду ДНУ расцвел клеродендрум Угандийский (фото)

В Днепре в ботаническом саду ДНУ каждый день просыпаются все новые растения, которые радуют глаз своим прекрасным цветением. На днях в ботсаду расцвел клеродендрум Угандийский. Передает «Наше місто» со ссылкой на Ботсад Дніпровського Національного Університету.

Существует некая легенда, которая гласит, что этот цветок приносить счастье и успех.

Справка

Загадочный и неординарный Угандийский клеродендрум, благодаря необычной форме бутонов, в народе известен как Голубые бабочки. Чтобы увидеть его цветение не обязательно лететь в Африку. Создав растению требуемые условия, можно добиться цветения, выращивая его дома. Клеродендрум переводится с греческого как дерево судьбы: kleros – «шанс» и dendron – «дерево».

В древнем Риме различными видами клеродендрума было принято украшать храмы богини любви Венеры как символом искренней любви. Также у многих народов этот цветок символизируют семейное счастье и благополучие. Чтобы улучшить микроклимат в семье, обязательно нужно приобрести и вырастить такой экземпляр. (источник)