Рубль скотився до мінімуму за тиждень на заяви ФРС

Ціни на нафту, фондові індекси в США і курс рубля на Московській біржі просіли на вечірніх торгах у четвер.

Заяви глави Федерального резервного банку Нью-Йорка Джона Вільямса, який виключив перехід ФРС до «контролю за прибутковістю» американських облігацій, спровокували зміцнення долара на форексі і продажу на більшості ринків.

Ф’ючерс на нафту Brent подешевшав на 1,12%, до 43,3 долара за барель. Ринок акцій США завершив торги зниженням на 0,34% індексом S&P500, на 0,5% – за індексом Dow Jones і 0,7% – за Nasdaq.

Рубль в ході вечірньої сесії оновив мінімум до долара з 7 липня – 71,6 рубля за долар і завершив торги на позначці 71,53, втрачаючи 0,76% за день. Євро подорожчав на 0,62%, до 81,49 рубля.

В інтерв’ю Yahoo News Вільямс, який очолює найвпливовіший з резервних банків в структурі ФРС, заявив, що американська економіка продовжує залишатися в «глибокій дірі», хоча довіру на ринках «відновилося», і бізнес може займати у приватних інвесторів, не покладаючись на вливання Федрезерву.

Втім, до ідеї збільшити стимули і перейти до контролю за прибутковістю treasuries, викуповуючи необмежений обсяг паперів, щоб їх ціна не падала нижче встановленого ФРС рівня, Вільямс поставився прохолодно.

Це «потенційний інструмент», але вдаватися до нього немає потребі, поки працюють інші механізми взаємодії з ринком, сказав він.

Хоча Вільямс підкреслив, що ФРС поки не планує згортати програму грошових вливань, в результаті яких її баланс зріс на 3 трильйони доларів, і не думає про підвищення ставки, ринок сприйняв його коментарі як привід купувати долар.

Індекс долара, вдень обновивший мінімум з березня, піднявся з 95,8 до 96,27 пункту, завершивши четвер в плюсі на 0,24%.

У п’ятницю розвороту тренда на ослаблення рубля чекати не доводиться: «при позитиві на зовнішніх майданчиках курси відкотитися на 30-40 копійок вниз, але не більше того», говорить аналітик «Фрідом Фінанс» Валерій Ємельянов. «Переважаючий сценарій – бічний рух або слабке зростання курсів валют. Долар може затриматися вище 71,5, євро буде прагнути до торгів вище 81,5», – додає він.

До початку осені долар подорожчає до 75 рублів, прогнозує аналітик Райффайзенбанку Денис Поривай: на рубль будуть тиснути зростання імпорту, відтік капіталу після виплати дивідендів і зниження продажів валюти центробанком.