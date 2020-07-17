Версія з ринком в Ухані не підтвердилася: в COVID-19 знайшли цікаву деталь

Вчені з’ясували, що з п’яти підтверджених перших випадків зараження коронавірусом в Китаї тільки один можна пов’язати з ринком в Ухані.

Про це йдеться в матеріалі ВВС. Повідомляється, що, імовірно, інші четверо підхопили інфекцію в інших місцях. Можливо, навіть в різних.

«Так чи інакше головна версія вчених про походження вірусу не підтвердилася. Слід, який вивів на ринок, виявився помилковим», – йдеться в матеріалі.

«Проблема з COVID-19 полягає саме в тому, що ми досі так і не знайшли в організмі жодної тварини таку версію SARS-CoV-2, яка дозволяла припустити, що люди заразилися цим вірусом від тварин. Поки, навпаки, всі тварини, у яких виявили SARS-CoV-2, отримали його від людей», – розповіла професор Інституту Броуда, загального центру генетичних досліджень Гарварда та MIT Аліна Чан.

У матеріалі наголошується, що, судячи з усього, на ринку в Ухані відбувся лише перший випадок масового зараження новим вірусом. Залишається загадкою, як він туди потрапив і де і як довго переховувався.

Крім того, вчені з Університетського коледжу Лондона підрахували: щоб геноми SARS-CoV-2 і його найближчого родича RATG13 розійшлися від загального предка на неспівпадаючі 4% шляхом мутацій, знадобилося б приблизно 50 років еволюції.

На думку вчених, це малоймовірно. Швидше за все, новий коронавірус отримав частину свого генома, обмінявшись фрагментами РНК з іншим вірусом в організмі якогось проміжного носія.