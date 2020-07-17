ЗМІ: Генерал Марченко і Полторак знали, що ТУ на бронежилети «підігнали» під одного виробника — «Темп-3000»

Технічні параметри неякісних бронежилетів, закуплених Міністерством оборони в 2019 році, відповідають вимогам конкретного виробника — компанії «Темп-3000». Такий висновок можна зробити з опублікованого програмою «Схеми» запису розмови генерала Дмитра Марченка з екс-міністром оборони Степан Полторак.

Серед методів перевірки бронежилетів на міцність — випробування високими температурами. Згідно технічним умовам, бронежилет необхідно протягом п’яти хвилин піддавати впливу температури 180 градусів. Цього не боїться матеріал параамид, з яким працює «Темп», проте не витримує поліетилен, з яким працюють всі інші виробники.

Справа в тому, що матеріал кевлар без спецобробки боїться води і сонячного світла, але витримує високі температури. Тоді як балістичний поліетилен — максимум до 120 градусів, зате він легкий і вологостійкий. Саме тому його переважно обирають європейські та українські виробники. Крім «Темпу».

Ця компанія має власне виробництво параарамидних тканин — тих, які не горять, але промокають. Тому саме з цього матеріалу, відповідно, зроблена і «м’яка захист» закуплених бронежилетів.

Згадка про метод перевірки бронежилетів високими температурами «Схеми» виявили в записах розмов чиновників МОУ:

— Чи потрібні нам ці 180 градусів?

— 5 хвилин — за цієї методики, прописана.

— 5 хвилин — людей згорить на ***.

— Командир, написано в стандарті на військову форму для екіпажів бойової броньованої техніки 5-6 секунд. А ми-то х ** поставили на броню 5 хвилин — людина фізично закипить.

— Ну нічого.

Більше того, про даному вимозі, яке дискримінує інших виробників бронежилетів, знали на найвищому рівні. На одному із записів людина з голосом генерала Марченко говорить з тоді ще міністром оборони Полторак.

«Це як би то, що я в принципі Олегу Миколайовичу (Шевчук, заступник міністра оборони, — ред.) говорив, якщо ми підемо на прохання «Темпу» змінити ТУ — то нас потім звинуватять, що ми його лобіюємо. Там був і кевлар, і поліетилен. Олег Миколайович сказав поліетилен прибрати — я його попереджав, що потім будуть проблеми», — заявляв Марченко.

Директор компанії-виробника «Темп-3000» Юрій Євтушенко заявив, що вищезазначена вимога була висунута Міноборони і він про це нібито не просив.

«Ну, я зараз бачу, що треба не тільки перевіряти балістичний пакет, а треба перевіряти всі матеріали. Якщо у вас виріб йде і «працює» в полі ” — то ви, товариші, то ви зобов’язані не тільки … Ви повинні лобіювати це «лайно»? — Євтушенко кивнув головою в бік поліетилену.

На його думку, бійці можуть в польових умовах сушити свої бронежилети, використовуючи «буржуйки». Він заявив, що біля печі температура досягає близько 400 градусів. На зауваження, що біля «буржуйки» сплять військові і вони не змогли б витримувати таку температуру, Євтушенко відповів: «Повірте мені, якщо «буржуйку» розкочегарить — вночі вона буде світитися червоним».

Також Євтушенко підтвердив, що перелік вимог для перевірки виробів розширюється:

— В ТО (технічний опис — ред.) на дослідну партію є вимога перевіряти тільки балістичний пакет. Ви говорите, що ми зараз у свої техумови вносимо вимога перевіряти, крім балістичного пакету, ще нитка, чохол, тканину і так далі. Тобто ви покращуєте ці умови?

— Звичайно!

— Але перед цим ви говорили, «що стосується водотривкої обробки, то ми не могли поліпшувати їх самі».

— Водоупорная обробка … Дивіться: 180 градусів — це один напрямок. Водоупорная обробка — це інше.

За даними «Схем», компанія «Темп» за шість років заробила на державних тендерах більше 3 млрд грн. З них близько 80% — на постачання бронежилетів.