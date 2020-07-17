СБУ затримала на кордоні екс-заступник директора «Заводу ім. Малишева» і вилучила у нього медалі «75 років Великої Перемоги»

На кордоні України і Росії СБУ затримала ветерана загону спецпризначення КДБ СРСР «Каскад», учасника війни в Афганістані, колишнього заступника гендиректора харківського заводу ім. Малишева Михайла Ісаєва.

Про це голова Харківської міської організації «Опозиційна Платформа – За Життя» Андрій Лесик написав у Facebook. За його словами, співробітники СБУ вилучили у Ісаєва 50 медалей «75 років Великої Перемоги» призначених для ветеранів міста Харкова.

«Михайло Васильович Ісаєв — мій друг, товариш , однодумець. В ніч з 12-13 липня, по поверненню з Бєлгородської області (77-я річниця Курського битви відзначалася у Прохорівці), був затриманий і підданий обшуку на пункті пропуску Гоптівка разом з донькою легендарного танкового конструктора Кошкіна і ветераном ВВВ, у віці 90 років.

Харківську делегацію більше 10 годин промурыжили працівники СБУ на кордоні. Доблесні захисники безпеки вилучили 50 медалей «75 років Великої Перемоги» призначених для ветеранів міста Харкова. Михайлу Ісаєву загрожують статтею КК 436-1 (виготовлення та розповсюдження нацистської і комуністичної символіки ) — від 5 років з конфіскацією.

Це все, що потрібно знати про роботу СБУ часів Зеленського. ОПЗЖ буде захищати усіма законними методами наших ветеранів і наші символи Перемоги!», — написав Лесик.

В СБУ підтвердили інформацію про вилучення медалей, в ході спільної спецоперації управління СБУ та державної фіскальної служби в Харківській області.

Оперативники СБУ та працівники митниці вилучили також посвідчення до медалей, видані російською організацією «Міжнародний союз радянських офіцерів».